Erst kurz vor Schluss gleichen die Edmonton Oilers in Seattle aus. Nach zehn Sekunden in der Overtime beendet Leon Draisaitl die Partie – und die Niederlagenserie der Oilers.

Seattle (dpa) – Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL nach fünf Niederlagen in Serie wieder zu einem Sieg geschossen. Der deutsche Nationalspieler krönte beim 3:2 (0:2, 0:0, 2:0) bei den Seattle Kraken die Aufholjagd der Oilers und traf nach zehn Sekunden in der Verlängerung. In der regulären Spielzeit hatte Evan Bouchard erst neun Sekunden vor Schluss auf Vorlage von Draisaitl ausgeglichen.

Die Oilers liegen auf Platz zwei der Western Conference. Mit nun 25 Treffern führt Draisaitl die Torjägerliste der NHL an.