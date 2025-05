Ein Tor in der Verlängerung entscheidet die Serie zwischen den Edmonton Oilers und den Vegas Golden Knights. Leon Draisaitl ist zurück in den Finals der Western Conference.

Las Vegas (dpa) – Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs auf dramatische Art und Weise das Finale der Western Conference gewonnen. Kasperi Kapanen erzielte in der Verlängerung den einzigen Treffer der Partie und entschied die Serie der Oilers gegen die Vegas Golden Knights.

Draisaitls Team setzte sich mit 4:1-Siegen durch und trifft nun entweder auf die Dallas Stars oder die Winnipeg Jets. Dallas führt in dieser Serie 3:1.

Die Oilers haben damit weiter die Chance, die große Enttäuschung der vergangenen Saison vergessen zu machen. Vor einem Jahr hatte Edmonton die Finals um den Stanley Cup erreicht. Dort hatte das Team 0:3 in Rückstand gelegen und gegen die Florida Panthers mit drei Siegen in Serie doch noch den Ausgleich geschafft – um dann im entscheidenden siebten Spiel mit einem Tor Unterschied zu verlieren.

Panthers fehlt noch ein Sieg für die Eastern-Conference-Finals

Jene Panthers hatten zuvor 6:1 gegen die Toronto Maple Leafs gewonnen und sich eine 3:2-Führung in der Serie erarbeitet. Der Titelverteidiger, bei dem Nico Sturm erneut nicht zum Einsatz kam, kann nach zwei Niederlagen zum Start in die Serie gegen Toronto im nächsten Spiel am Freitag (Ortszeit) den Einzug in die Finals der Eastern Conference perfekt machen.