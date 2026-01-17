Der deutsche Eishockey-Superstar der Edmonton Oilers wird vorerst nicht zur Verfügung stehen. Leon Draisaitl reist nach Deutschland. Es hat private Gründe.

Edmonton (dpa) – Leon Draisaitl wird wegen eines Krankheitsfalls in der Familie nach Deutschland reisen und den Edmonton Oilers vorerst fehlen. Der Superstar des Clubs aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga werde in der kommenden Partie gegen die Vancouver Canucks in der Nacht auf diesen Sonntag (MEZ) in der Rogers Arena nicht dabei sein, hieß es in einer Mitteilung.

Mit der Rückkehr des 30-Jährigen wird gegen Ende der nächsten Woche gerechnet. Das bedeutet aber auch, dass Draisaitl voraussichtlich zudem gegen die St. Louis Blues und die New Jersey Devils am Montag und Mittwoch (jeweils MEZ) nicht zur Verfügung stehen wird.

Details nannten die Oilers nicht. Sie baten stattdessen im Namen des deutschen Angreifers, der jüngst erst für 1000 Scorerpunkte in der NHL geehrt worden war, die Privatsphäre während dieser Zeit zu wahren.