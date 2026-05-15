Der Kader für die Eishockey-Weltmeisterschaft steht fest. Auf eine erhoffte NHL-Verstärkung muss die deutsche Nationalmannschaft verzichten. Finnland wartet zum WM-Auftakt.

Zürich (dpa) – NHL-Profi Nico Sturm wird die Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz nicht verstärken. Der Deutsche Eishockey-Bund hat vor dem Auftaktspiel am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Finnland alle 25 Kaderplätze vergeben. Damit ist das Aufgebot mit vier NHL-Profis komplett, bestätigte der DEB.

Der 31 Jahre alte Sturm war in der Nacht zu Donnerstag mit Minnesota Wild gegen die Colorado Avalanche aus den NHL-Playoffs ausgeschieden. Zuletzt spielte der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Sturm im Februar bei den Olympischen Spielen für die DEB-Auswahl. Bislang stand Sturm 2023 und 2024 für Deutschland bei einer WM auf dem Eis. Vor drei Jahren hatte er wesentlich zum Erreichen des WM-Finales beigetragen.