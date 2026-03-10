Erstmals seit 20 Jahren ist wieder eine deutsche Mannschaft im Eishockey bei den Paralympics dabei. In der Vorrunde verpasst das Team auch im dritten Spiel einen Erfolg. Dabei geht es gut los.

Mailand (dpa) – Trotz des ersten Tors bei Paralympischen Spielen seit 20 Jahren hat die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft auch das dritte von drei Vorrundenspielen verloren. Gegen Gastgeber Italien unterlag das Team von Trainer Peter Willmann trotz zwischenzeitlicher Führung 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Zuvor hatte die Mannschaft nach einer 0:12-Auftaktniederlage gegen China am Samstag am Montag ein 0:13 gegen den Goldmedaillenanwärter USA kassiert.

Einen Tag nach seinem 19. Geburtstag erzielte Jano Bußmann (3. Minute) vor rund 5.000 Zuschauern das erste und bisher einzige deutsche Turniertor. «Es war ein unglaublich gutes Spiel. Wir haben sehr ausgeschlichen gespielt und gezeigt, was wir können. Für mich ist es natürlich eine große Freude, dass ich das erste Tor seit 20 Jahren schießen durfte», sage Bußmann, der das jüngste Mitglied im deutschen Teams ist.

Qualifikation nach 20 Jahren als Erfolg

Für das insgesamt 17-köpfige Aufgebot ist bereits die erste Qualifikation für die Spiele seit 20 Jahren ein Erfolg ist. Während zwölf Spieler der Mannschaft in Mailand ihr Paralympics-Debüt bestreiten, waren vier Teammitglieder bereits 2006 in Turin dabei – darunter Jörg Wedde, mit 60 Jahren ältester deutscher Teilnehmer. Bußmann war indes noch nicht geboren, als Deutschland damals in Italien Platz vier erreichte.

«Für die Mannschaft war es wichtig, nach zwei Spielen auf hohem Niveau wieder herunterzukommen und daraus zu lernen hinten stabil zu stehen. Das haben wir gut gemacht», resümierte Trainer Willmann. Als Gruppenvierter spielt Deutschland in einer Zwischenrunde nun um die Plätze fünf bis acht. «Das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel. Wir wollen das Spiel gewinnen, damit wir um Platz fünf spielen können», sagte der Bundestrainer.