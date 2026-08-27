Wenige Monate vor der Heim-WM beweist der Deutsche Eishockey-Bund mit der Bundestrainer-Berufung des unerfahrenen André Rankel Mut. An dessen Geburtstag erläutern Rankel und der DEB ihren Plan.

München (dpa) – Der neue Eishockey-Bundestrainer hat heute gleich doppelt Grund zum Feiern. An seinem 41. Geburtstag wird der ehemalige Nationalspieler André Rankel nach dpa-Informationen völlig überraschend als Nachfolger des erfahrenen Harold Kreis vorgestellt. Am Nachmittag (15.00 Uhr) wird unter anderem der in der Kritik stehende Sportvorstand des Deutschen Eishockey-Bundes, Christian Künast, erläutern, warum die Wahl auf den bisherigen Co-Trainer der Eisbären Berlin fiel.

Knapp neun Monate vor dem Beginn der Heim-WM wirkt die Entscheidung des DEB, über die am Mittwoch zunächst der «Mannheimer Morgen» und die «Eishockey News» berichtet hatten, durchaus mutig. Rankel war als Spieler bei sieben Weltmeisterschaften und einmal bei Olympischen Winterspielen dabei. Er gewann mit den Eisbären sieben deutsche Meisterschaften. Doch im Seniorenbereich ist er als Cheftrainer ohne Erfahrung.

Ähnliches Glück wie bei Sturm?

Zuletzt hatte der DEB mit einer ähnlichen Überraschung 2015 großen Erfolg, als der aktuelle NHL-Trainer der Boston Bruins, Marco Sturm überraschend zum Bundestrainer ernannt worden war. Der Sturm, der als Spieler allerdings erster deutscher Superstar in der nordamerikanischen Profiliga NHL war, führte die DEB-Auswahl 2018 sensationell zur olympischen Silbermedaille.

Vor der Heim-WM im kommenden Mai in Gelsenkirchen, Mannheim und Düsseldorf war eigentlich nach einem über das Eishockey hinaus bekanntem Gesicht gefahndet worden, um nach drei verkorksten größeren Turnieren am Stück wieder für Aufbruchstimmung zu sorgen. Nach der Trennung vom bisherigen Bundestrainer Kreis Anfang Juni war unter anderem auch der Name des früheren NHL-Weltklasseverteidigers Christian Ehrhoff gehandelt worden.

Unklar ist noch, ob in Rankels Trainerteam künftig erfahrenere Coaches dabei sind. Dem Vernehmen nach soll auch der frühere Eisbären-Manager Peter-John Lee künftig eine gewisse Rolle bei der Nationalmannschaft spielen. Der 70 Jahre alte ehemalige Profi war Künast zusammen mit den aktuellen DEL-Managern Stefan Ustorf (Nürnberg) und Charly Fliegauf (Wolfsburg) an die Seite gestellt worden, um bei der Suche nach einem Kreis-Nachfolger zu unterstützen.

Rankel setzte sich gegen Goc durch

Dabei setzte sich Rankel nun immerhin gegen den langjährigen NHL-Stürmer und früheren Nationalmannschaftskapitän Marcel Goc durch, der aktuell als Co-Trainer bei den Mannheimer Adlern arbeitet. Rankel wird den Vize-Weltmeister von 2023 erstmals beim traditionellen Deutschland Cup vom 5. bis 8. November in Düsseldorf betreuen.

Die sportliche Entwicklung des Olympiazweiten von 2018 ist seit 2023 rückläufig. Bei seiner ersten WM als Bundestrainer hatte Kreis das DEB-Team überraschend bis ins Finale geführt. 2025 und 2026 hatte Deutschland aber das Minimalziel Viertelfinale verpasst und war jeweils bereits in der Vorrunde gescheitert. Auch die Olympischen Winterspiele im Februar in Mailand endeten mit einer riesigen Enttäuschung.

Die womöglich beste deutsche Auswahl überhaupt mit sämtlichen NHL-Topstars um die Weltklassespieler Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider hatte die große Chance auf eine Medaille angesichts eines günstigen Turnierbaums leichtfertig verspielt.