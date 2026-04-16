Ohne viele Leistungsträger und NHL-Verstärkungen muss sich die Eishockey-Nationalmannschaft Tschechien knapp geschlagen geben. Am Freitag folgt der nächste Test.

Karlsbad (dpa) – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat das erste Vorbereitungsspiel auf die Weltmeisterschaft verloren. Das Team von Trainer Harold Kreis unterlag in Karlsbad Gastegeber Tschechien 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).

Die deutsche Mannschaft spielte ohne zahlreiche Leistungsträger der Top-Teams Berlin, München, Mannheim und Köln, die derzeit im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga aufeinandertreffen. Auch mögliche Verstärkungen aus der NHL sind noch nicht dabei.

Blank und Loibl gleichen aus

Die DEB-Auswahl ließ sich von einem 2:0 der Gastgeber nicht verunsichern. Alexander Blank (31. Minute) von den Augsburger Panther und Straubings Stefan Loibl (36.) konnten im zweiten Drittel ausgleichen. Nach einem erneuten tschechischen Doppelschlag durch David Tomášek (42.) und Jakub Flek (56.) konnte Danjo Leonhardt (57.) von den Straubing Tigers noch einmal verkürzen. Tomášek traf kurz vor Schluss zum 3:5-Endstand.

Nächster Test am Freitag

Bereits am Freitag (17.00 Uhr/Magentasport) steigt der zweite Test in Tschechien. Die Slowakei (23. und 25. April), Österreich (30. April und 2. Mai) sowie die USA (10. Mai) sind die weiteren Gegner in der Vorbereitung. Die WM startet für die deutsche Auswahl am 15. Mai (16.20 Uhr) in Zürich mit dem Spiel gegen Finnland.