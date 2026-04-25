Nach dem zweiten Erfolg gegen die Slowakei stehen im Kader der Eishockey-Nationalmannschaft Veränderungen bevor. Gespräche mit NHL-Profis laufen – die Entscheidung zur WM-Teilnahme ist offen.

Augsburg (dpa) – Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt in der WM-Vorbereitung immer besser in Schwung. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann in Augsburg auch den zweiten Test gegen den Olympia-Vierten Slowakei mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Zwei Tage zuvor gelang der deutschen Mannschaft ebenfalls ein 3:1 gegen die Slowaken.

Alexander Karachun (23. Minute) von den Schwenninger Wild Wings brachte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in Führung. Fabrizio Pilu (38.) von den Augsburger Panther erhöhte auf 2:0. Nach dem slowakischen Anschluss rettete der starke Torhüter Leon Hungerecker (Bremerhaven) mehrfach. Straubings Tim Brunnhuber (60.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Kader wird verändert

Mit dem Erfolg gegen die Slowaken endet die zweite von vier Vorbereitungsphasen. Spätestens am Dienstag wird Coach Kreis den Kader auf einigen Positionen verändert. Dann werden auch die Profis der Playoff-Halbfinalisten Kölner Haie und EHC Red Bull München dabei sein. Die nächsten Tests steigen am 30. April und 2. Mai jeweils gegen Österreich.

Die Spieler der Finalisten Eisbären Berlin und den Adler Mannheim werden zur finalen vierten Phase dazustoßen. Gleiches gilt für mögliche Verstärkungen aus der NHL. DEB-Sportvorstand Christian Künast bestätigte am Samstag bei Magentasport Gespräche mit Weltklasse-Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken). Eine Entscheidung über die Teilnahme an der WM in der Schweiz vom 15. bis 31. Mai steht noch aus.

Zweiter Sieg für Frauen-Nationalteam

Die Eishockey-Frauen haben auch den zweiten Test gegen die Schweiz gewonnen. Nach dem klaren 5:1 am Donnerstag gelang dem Team von Bundestrainer Jeff MacLeod in Augsburg mit 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).