Beim Deutschland Cup trifft Max Calce mit 17 Jahren und schreibt Geschichte. Auf der Tribüne schauen NHL-Scouts genau hin. Auch ein früherer Stürmer aus der Elite-Liga kommt ins Schwärmen.

Düsseldorf (dpa) – Das deutsche Eishockey hat wieder einen Hoffnungsträger. Bei der spektakulären Aufholjagd des Nationalteams zum Abschluss des Deutschland Cups gegen die Slowakei wurde der 17 Jahre alte Max Calce zum jüngsten deutschen Auswahl-Torschützen der Geschichte. «Es hat mir richtig Spaß gemacht, ihn diese Woche zu coachen», schwärmte André Rankel, der bei seinem Debüt als Bundestrainer die Titelverteidigung beim Vier-Länder-Turnier verpasste. Dank des 4:3 nach 0:3-Rückstand gegen die Slowakei wurde er mit seiner Auswahl aber immerhin Zweiter.

Calce schoss das zwischenzeitliche 2:3 im Powerplay (48. Minute) und wurde zum besten deutschen Spieler des Spiels gekürt. Überhaupt überzeugte der Angreifer der Adler Mannheim beim gesamten Turnier. Der Youngster blieb dennoch ganz bescheiden und sprach nach seinem historischen Treffer nur von der Mannschaft. «Wir sind alle ruhig geblieben, haben unsere Chancen genutzt und uns als Mannschaft zurückgekämpft», sagte Calce.

Wohl Erstrunden-Pick beim NHL-Draft

Über ihn sprachen dafür andere. Bundestrainer Rankel lobte seine Bodenständigkeit und der frühere NHL-Stürmer Tobias Rieder bekam leuchtende Augen, als er auf den Teenager angesprochen wurde. «Das ist ein unglaublicher Spieler und es macht einfach Spaß, mit ihm auf dem Eis zu stehen», sagte der 33-Jährige von Red Bull München.

Beim NHL-Draft hat Calce im kommenden Sommer gute Aussichten, in der ersten Runde gezogen zu werden. Dann stünde er in einer Reihe mit Leon Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider, die in der nordamerikanischen Profiliga alle zu Weltklassespielern wurden. In Düsseldorf beim Deutschland Cup saßen etliche Scouts aus der NHL auf der Tribüne. «Für mich hat er das cool weggesteckt», sagte Rankel. «Ich habe es ihm im ersten Spiel ein bisschen angemerkt, aber von da an hat er wirklich sein Spiel gemacht.»