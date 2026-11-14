Russische Eishockey-Teams sind nach einem Cas-Urteil wieder für internationale Wettbewerbe zugelassen, mehrere Länder drohen mit Boykott. Der frühere IOC-Chef Bach bezieht in der Debatte Stellung.

München (dpa) – Der frühere IOC-Präsident Thomas Bach hat sich für eine Rückkehr Russlands bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im kommenden Mai in Deutschland ausgesprochen. «Meine Meinung ist klar und die war immer klar: Es kann nicht an Staaten liegen, an Regierungen liegen, wer wann wie und wo und warum an Sportwettbewerben teilnehmen kann», sagte der 72-Jährige, dem als Chef des Internationalen Olympischen Komitees eine Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen wurde.

Bach begründete seine Sichtweise damit, dass die «Autonomie und Neutralität des Sports gewahrt werden» müsse. «Es zählen die sportlichen Qualifikationen und nicht die politischen Einstellungen», betonte der Fecht-Olympiasieger von 1976.

Ukraine könnte weichen – Bach: «Höchst bedenklich»

Um eine mögliche WM-Teilnahme Russlands ist eine heftige Debatte entbrannt. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte mit einem Urteil russische Eishockey-Teams wieder zugelassen. Es folgten Boykottdrohungen mehrerer Länder um Weltmeister Finnland für Spiele gegen Russland. Der Deutsche Eishockey-Bund als Gastgeber dringt auf eine schnelle Lösung durch den Weltverband IIHF – ohne Russland als teilnehmende Nation.

Ausgerechnet die Ukraine könnte als sportlicher Aufsteiger bei der A-WM für Russland weichen. «Nun, das wäre mehr als problematisch, weil wie gesagt, die sportliche Qualifikation muss zählen und jemandem im Nachhinein die sportliche Qualifikation zu entziehen, das halte ich auch für höchst bedenklich», erklärte Bach.

Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 angegriffen, zuvor stand das russische Eishockey-Team bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Endspiel und verlor dort 1:2 gegen Finnland.