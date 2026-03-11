Leon Draisaitl glänzt als Vorlagengeber und hilft Edmonton mit zwei Assists zum knappen Sieg gegen das Top-Team Colorado. Wie das Playoff-Rennen jetzt für die Oilers aussieht.

Denver (dpa) – Ein starker Vorlagengeber Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers können im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ein wenig aufatmen. Der Vorjahresfinalist siegte mit 4:3 bei Colorado Avalanche, dem punktbesten Team in der laufenden Saison. Draisaitl, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei Olympia das enttäuschende Viertelfinal-Aus zu verdauen hatte, bereitete zwei Tore vor, darunter den späten Siegtreffer von Superstar Connor McDavid.

Mit dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Partien und nun 72 Punkten verbesserte sich Edmonton auf den sechsten Platz der Western Conference. Das Rennen um die begehrten Plätze bleibt aber eng. Draisaitl steht in der laufenden Saison bereits bei 60 Vorlagen, was der viertbeste Wert der Liga ist. Auch bei den Topscorern liegt er auf Rang vier mit 94 Punkten.