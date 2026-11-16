Die Edmonton Oilers stehen an der Spitze der NHL, Leon Draisaitl führt die Torjägerliste an: Für das kanadische Team läuft es unter dem neuen Trainer richtig gut. Dabei sind seine Methoden umstritten.

Philadelphia (dpa) – Eishockey-Star Leon Draisaitl hat als erster NHL-Profi sein 20. Tor innerhalb einer Saison erzielt und mit den Edmonton Oilers den fünften Sieg in Serie geholt. Beim 5:2 gegen die Philadelphia Flyers traf Draisaitl erst zum 1:0 und im Schlussdrittel dann noch zum 4:2. Den Schlusspunkt setzte Connor McDavid mit seinem 12. Saisontor.

Mit 20 Toren hat Draisaitl bereits drei Treffer mehr als jeder andere NHL-Profi in dieser Saison. In der Scorerwertung aus Treffern und Vorlagen liegt er mit 41 Punkten hinter McDavid auf Rang zwei, der in Philadelphia insgesamt drei Punkte sammelte und bereits auf 53 Zähler kommt.

Zweitbester Deutscher in der Scorerwertung ist Tim Stützle. Der Eishockey-Nationalspieler von den Ottawa Senators kommt in dieser Saison bereits auf elf Tore und 14 Vorlagen und ist damit immerhin unter den Top 20 der NHL.

Mit 35 Punkten haben die Oilers zudem die Führung in der NHL. Nach 22 Spielen unter dem umstrittenen neuen Trainer Mike Babcock steht das Team bei 16 Siegen. Babcock ist für seine harte Ansprache bekannt und hat den Ruf eines Schleifers, der seine Teams mit aus der Zeit gefallenen Methoden führt.