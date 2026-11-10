Die Rückkehr der Russen auf die internationale Eishockey-Bühne spaltet nicht nur die Sportwelt. Mit der Teilnahme bei der WM in Deutschland haben zwei Parteien kein Problem.

Berlin (dpa) – AfD und die Linke haben sich für eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland ausgesprochen. «Wir halten dies für die Rückkehr zur Normalität. Natürlich sollten auch Visa für die russischen Sportler erteilt werden», sagte der sportpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jörn König, dem Nachrichtenportal «ZDFheute.de».

König, der den russischen Krieg in der Ukraine verurteile, verwies zudem darauf, dass die USA auch nie ausgeschlossen wurden, obwohl sie «völkerrechtswidrige Kriege» geführt habe.

Auch aus Sicht der Linke sollte das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes Cas akzeptiert werden. Man dürfe sich der «bedauerlichen Realität nicht weiter verschließen», erklärte der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Görke. In anderen Sportarten seien russische Sportler auch wieder am Start.

«Restriktive Visumpolitik gegenüber Russland»

Der Cas hatte Ende Oktober die Suspendierung russischer Eishockey-Teams trotz des weiter andauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine aufgehoben. Eine Sprecherin des Sport-Staatsministers Ronald Rauhe sagte auf Anfrage von «ZDFheute.de», dass eine Teilnahme Russlands die Ausrichtung der WM «aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen faktisch unmöglich» machen würde. Die Bundesregierung und der DEB stünden «in einem engen Austausch» und man setze sich generell für eine «restriktive Visumpolitik gegenüber Russland ein».

Länder wie Weltmeister Finnland hatten angekündigt, die WM bei einer Teilnahme Russlands zu boykottieren. Der Weltverband IIHF kündigte einerseits Schritte zur Umsetzung des Cas-Urteils an und will andererseits in Gesprächen mit verschiedenen Verbänden das Problem lösen. Offenbar soll der russische Verband diplomatisch von einem Verzicht auf die WM-Teilnahme überzeugt werden.

Für die U20-WM, an der zum Jahreswechsel auch Deutschland teilnimmt, hatte Kanadas Premierminister Mark Carney angekündigt, dass es keine Visa für eine russische Auswahl geben werde. Für die U20-WM wie auch für die A-WM hatten zahlreiche Nationen erklärt, im Fall der Fälle nicht gegen Russland anzutreten.