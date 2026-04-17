Die Adler Mannheim gewinnen die Halbfinalserie gegen München mit 4:1 und stehen erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder im DEL-Finale. Davon ist Titelverteidiger Berlin nur noch ein Sieg entfernt.

Mannheim/Berlin (dpa) - Die Adler Mannheim stehen erstmals seit ihrem bislang letzten Titelgewinn 2019 wieder im Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga. Nach drei Siegen zum Auftakt der Serie und der 1:5-Niederlage zuletzt in München gewannen die Mannheimer vor heimischer Kulisse mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Damit entschieden sie das Duell mit 4:1-Siegen für sich.

Im Finale treffen die Adler vom 24. April an auf die Eisbären Berlin oder den Hauptrunden-Ersten Kölner Haie. Aktuell hat Titelverteidiger Berlin mit 3:2-Siegen die Nase vorn. Das Team von Trainer Serge Aubin gewann am Freitag 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) gegen die Haie, die nun am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) unbedingt gewinnen müssen.

Mannheims Schlüsselfiguren waren neben Nationaltorhüter Maximilian Franzreb die Torschützen Alexander Ehl (4. Minute), Nicolas Mattinen (23.), Matthias Plachta (34.) und Leon Gawanke (41.). Für den EHC, der in der vergangenen Saison bereits im Viertelfinale an den Adlern gescheitert war, traf lediglich Tobias Rieder (8.). «Wir haben sehr solide gespielt und einen herausragenden Torhüter gehabt», sagte Adler-Chefcoach Dallas Eakins bei MagentaSport.

Getauschtes Heimrecht Nachteil für Haie?

In Berlin nutzten die Eisbären ihren unverhofften Heimvorteil konsequent. Obwohl die Eisbären in der Hauptrunde nur Sechster wurden, starteten sie mit einem Heimspiel in die Serie und konnten so vor heimischen Publikum stets vorlegen - was sie auch taten. Grund dafür ist die langfristig geplante Hallenbelegung in Köln. Um die Planung für die vielen Konzerte dort zu erleichtern, wurde frühzeitig entschieden, dass die Haie unabhängig von ihrer Vorrundenposition stets mit Auswärtsspielen in Playoffserien starten.