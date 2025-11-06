Rekord-Torschütze der NHL war Alexander Owetschkin schon seit der vergangenen Saison. Nun erreichte der Russe als erster Eishockey-Profi einen ganz besonderen Meilenstein.

Washington (dpa) – Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler der Geschichte 900 Tore in der NHL erzielt. Beim 6:1 der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe zum 2:0. Er ist bereits seit vergangener Saison der erfolgreichste Stürmer der NHL-Geschichte, als er Wayne Gretzky überholte, der in seiner Karriere auf 894 Tore kam.

«Das ist eine Riesennummer, niemand hat das je geschafft in der Geschichte der NHL, und der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment», sagte Owetschkin. «Es ist schön, das zu Hause geschafft zu haben, vor unseren Fans. Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool.» Für Owetschkin, der seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine für seine mangelnde Distanz zu Russlands Präsident Wladimir Putin kritisiert wird, war es der dritte Saisontreffer.