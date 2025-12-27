3:6-Niederlage für Eishockey-Junioren zum WM-Start

Die deutsche U20-Nationalmannschaft kann bei der Eishockey-WM teilweise mit dem Titelverteidiger mithalten. Der Turnierfavorit ist aber zu stark.

Saint Paul (dpa) – Die deutschen Eishockey-Junioren haben zum Auftakt der U20-Weltmeisterschaft verloren. Gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA unterlag das Team von Trainer Tobias Abstreiter mit 3:6 (1:3, 2:3, 0:0). Für die U20-Nationalmannschaft geht es wie in den vergangenen Jahren bei den Junioren-Titelkämpfen in den US-Städten Saint Paul und Minneapolis nur um den Klassenverbleib.

Fünf Minuten konnten die DEB-Junioren mit dem Gold-Favoriten mithalten. Dann sorgte US-Stürmer Max Plante vor 14.276 Zuschauern für die erste Ernüchterung (6. Minute). Chase Reid (11.) und Will Horcoff (16.) konnten schnell zum 0:3 erhöhen.

Danach zeigte die deutsche Mannschaft Gegenwehr. Timo Kose von den Löwen Frankfurt schoss das erste Turniertor (18.). Simon Seidl vom EV Landshut verkürzte auf 2:3 (26.). Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Die USA trafen zum 2:4 (31.). Lenny Boos von der Düsseldorfer EG erzielte nur wenig später das 3:4. Mit zwei US-Treffern zum Ende des Mitteldrittels waren alle deutschen Hoffnungen auf eine Überraschung allerdings wieder ausgeträumt.

Bereits am Samstag gegen die Slowakei

Bereits am Samstag (20.00 Uhr MEZ/Magentasport) trifft das Abstreiter-Team in der Gruppe A im zweiten Match auf die Slowakei. Schweden und die Schweiz sind die weiteren Gegner. Die besten vier Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Tabellenletzten spielen in einem Relegationsspiel um den Klassenerhalt.