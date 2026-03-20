Bremerhaven jubelt: Nach dem Sieg in Nürnberg wartet ein Titelanwärter im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga. Im zweiten Spiel der Pre-Playoffs gibt es ein Entscheidungsspiel.

Nürnberg (dpa) – Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Durch das 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) bei den Nürnberg Ice Tigers entschieden die Norddeutschen die Serie mit 2:0 für sich. In der Runde der besten Acht tritt das Team von Trainer Alexander Sulzer ab Mittwoch im ersten von sieben möglichen Partien bei den Adler Mannheim an.

Der Däne Christian Wejse (12. Minute), C.J. Smith (17.), Phillip Bruggisser (22.) waren für Bremerhaven erfolgreich. Für die Ice Tigers trafen Marcus Weber (15.) und Samuel Dove-McFalls (55.). Für die Nürnberger ist die Saison damit beendet.

Schwenningen erreicht Entscheidungsspiel

Im zweiten Duell der ersten Playoff-Runde haben die Schwenninger Wild Wings durch ein 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg ein Entscheidungsspiel erzwingen können. An diesem Sonntag haben die Wolfsburger im dritten Aufeinandertreffen Heimrecht. Im Viertelfinale wartet auf die siegreiche Mannschaft der Hauptrunden-Gewinner Kölner Haie.