Erst stellte Moritz Müller die Bestmarke von Mirko Lüdemann ein. Nun bestritt der 40-Jährige von den Kölner Haien sein 1201. Spiel und ist damit alleiniger Rekordspieler der Deutschen Eishockey-Liga.

Köln (dpa) – Fünf Tage nach der Einstellung des Liga-Rekords und einen Tag nach seinem 40. Geburtstag ist Moritz Müller am Freitagabend zum alleinigen Rekordspieler der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) aufgestiegen.

Im Auswärtsspiel seiner Kölner Haie beim EHC Red Bull München absolvierte der gebürtige Frankfurter seinen 1201. Einsatz in der DEL und überholte damit Mirko Lüdemann, der bis zum Jahr 2016 auf 1200 Spiele gekommen war. Beide Spieler bestritten sämtliche Ligaspiele für die Kölner Haie. Vor dem Spiel in München wurde Müller per Einblendung auf der Anzeigetafel gratuliert.

«Kann nicht sagen, ob das mein letztes Jahr ist»

Am Donnerstag war Müller 40 Jahre alt geworden. Sein erstes DEL-Spiel hatte er im Alter von 17 Jahren am 18. Dezember 2003 im Rheinderby gegen Düsseldorf bestritten. Köln gewann 4:2, Haie-Trainer war Hans Zach.

Noch hat Müller nicht entschieden, ob seine aktuell 24. DEL-Saison seine letzte wird. «Ich bin jetzt 40 Jahre alt, es wird immer wahrscheinlicher, dass es zu Ende geht», sagte er der «Eishockey-News». «Noch ist aber nichts entschieden – ich kann aktuell nicht sagen, ob das mein letztes Jahr ist.»

Unerfüllter Titeltraum würde «ewig weh tun»

Mit den Haien stand Müller 2008, 2013, 2014 und 2025 im DEL-Finale, doch alle vier Finalserien gingen verloren. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann der Abwehrspieler 2018 Olympia-Silber und 2023 WM-Silber.

«Mit der Nationalmannschaft durfte ich die größten Erfolge des deutschen Eishockeys miterleben», so Müller, «doch national ist mir der große Erfolg bislang verwehrt geblieben. Wenn der Meisterschafts-Traum mit den Haien unerfüllt bleibt, wird es ewig wehtun – aber ich habe ja noch eine Chance.»