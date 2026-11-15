2003 bestritt Moritz Müller mit 17 sein DEL-Debüt. Am Sonntag spielte er mit 39 zum 1200. Mal für die Kölner Haie und stellte den Liga-Rekord ein. Am Freitag kann er alleiniger Rekordhalter werden.

Köln (dpa) – Eishockeyprofi Moritz Müller hat am Sonntag einen Liga-Rekord eingestellt. Der 39-Jährige von den Kölner Haien feierte im Spiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg seinen 1200. Einsatz in der DEL und egalisierte damit den zehn Jahre alten Rekord des früheren Kölner Profis Mirko Lüdemann. Vor Spielbeginn wurde Müller ausgiebig von den Haie-Fans gefeiert, unter anderem mit einem großen Banner mit dem Schriftzug «Chapeau! Mo». Müller wirkte den Tränen nah. Auch Lüdemann gratulierte ihm auf dem Eis.

Lüdemanns Rekord wurde später korrigiert

Als Lüdemann seine Karriere 2016 beendete, stand er offiziell bei 1197 DEL-Spielen. Diese Zahl korrigierte die Liga später auf 1200. Müller kann im nächsten Spiel der Kölner am kommenden Freitag beim EHC Red Bull München mit dem 1201. Spiel zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Der gebürtige Frankfurter bestritt alle Spiele für die Haie. Am Donnerstag feiert er seinen 40. Geburtstag.

Sein erstes DEL-Spiel bestritt Müller mit 17 Jahren am 18. Dezember 2003 im Rheinderby gegen Düsseldorf. Köln gewann damals mit 4:2. Unter dem Trainer Hans Zach durfte Müller im letzten Drittel erstmals aufs Eis.

Mit Köln viermal im DEL-Finale – viermal verloren

Mit den Haien stand Müller 2008, 2013, 2014 und 2025 im DEL-Finale, aber alle vier Finalserien gingen verloren. Mit der Nationalmannschaft gewann er 2018 Olympia-Silber und 2023 WM-Silber.

Als bislang schönstes DEL-Spiel in den 23 Jahren nannte Müller vor dem Spiel im Interview auf der Internetseite der Haie «die Partie in Düsseldorf 2023: Wir lagen zurück und Nick Baptiste hat ganz kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht, ehe Jason Bast den Siegtreffer in der Overtime erzielt. Von 1:3 auf 4:3 im Derby – das war schon besonders.»