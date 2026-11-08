Der Titelverteidiger und Olympiasieger ist für das deutsche Frauen-Team bei der WM zu stark. Die deutsche Torfrau steht häufig im Mittelpunkt.

Esbjerg (dpa) – Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Dänemark klar gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA verloren. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod unterlag in Esbjerg dem klaren Favoriten mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).

Die Viertelfinal-Teilnahme haben die Spielerinnen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Aufsteiger Österreich fast sicher. Vier der fünf Teams aus beiden Gruppen erreichen die Runde der besten Acht. Tschechien am Dienstag (15.00 Uhr/MagentaSport) und die Schweiz einen Tag später (15.00 Uhr/MagentaSport) sind die weiteren Gegner.

Nach einem ruhigen Abend gegen Österreich war DEB-Torfrau Sandra Abstreiter diesmal von Beginn an gefordert. Die 28 Jahre alte Keeperin, die innerhalb der nordamerikanischen Profiliga PWHL von Montreal nach Hamilton wechseln wird, verhinderte mehrfach einen frühen Rückstand.

Abstreiter machtlos

Die US-Amerikanerinnen erhöhten vor lediglich 718 Zuschauern stetig den Druck. Casey O'Brien (14. Minute) und Emma Peschel wenige Sekunden vor dem Ende des ersten Durchgangs konnten Abstreiter doch bezwingen. Alex Carpenter (26.) war für das 0:3 verantwortlich, die Partie war damit nahezu entschieden.

Das MacLeod-Team konnte erst im Schlussdrittel für Torgefahr sorgen. Waren es gegen Österreich noch 50 Schüsse auf das gegnerische Gehäuse, brachten sie gegen den Weltmeister lediglich 13 Versuche auf das US-Tor. Abbey Murphy (50.) und Joy Dunne (55.) bauten den Vorsprung weiter aus.