Da staunen nicht nur Passanten: Schwergewichtsboxer Derek Chisora fährt mit einem Panzer durch London. Was hinter der Aktion steckt.

London (dpa) – Skurriler geht es kaum: Auf einem Panzer ist Profiboxer Derek Chisora durch London gefahren. Mit dem rechtspopulistischen Politiker Nigel Farage an seiner Seite rückte der britische Schwergewichtler zur Pressekonferenz für seinen bevorstehenden Kampf an. Der 42-Jährige tritt am Samstag in seinem vermutlich letzten Profi-Duell in der O2 Arena von London gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder an.

An der Kanone des Panzers und als Nummernschild waren das Kampfdatum 4. April zu lesen. «Verrückter Eintritt von Chisora und Nigel Farage», schrieb der übertragende Streamingdienst DAZN zu einem Video der Aktion.

Die Bilanzen der Boxer

Der 42 Jahre alte Chisora, der im Ring den Kampfnamen «War» (Krieg) trägt, hat laut DAZN angekündigt, dass das Aufeinandertreffen mit Wilder sein letzter Auftritt im Ring sein soll. Für beide Boxer ist es jeweils der 50. Profikampf.

Chisoras Bilanz weist 36 Siege und 13 Niederlagen aus. Der zwei Jahre jüngere Wilder hat 44 Siege gefeiert, dazu kommen ein Unentschieden und vier Niederlagen. Für ihn soll das Duell gegen Chisora Vorbereitung auf einen möglichen Kampf gegen Dreifach-Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine sein.