Lee Reeves zog sich Anfang August in einem Kampf schwere Kopfverletzungen zu, lag im Koma. Nun ist der irische Box-Profi gestorben. Sein Gegner nimmt mit bewegenden Worten Abschied.

Limerick (dpa) – Tragödie in der Boxszene: Mehr als drei Monate nach einem folgenschweren K. o. ist der irische Profiboxer Lee Reeves im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Der Junior-Weltergewichtler hatte bei einem Kampf gegen Gary Cully in Dublin schwere Kopfverletzungen erlitten und war seither in einem Krankenhaus behandelt worden.

Der Kampf war in der zehnten Runde durch K. o. beendet worden. Reeves war operiert und danach in ein künstliches Koma versetzt worden. Er starb in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Limerick, wie irische Medien übereinstimmend berichteten.

Eine Infektion soll für Komplikationen gesorgt haben. Seine Familie sei in den letzten Stunden bei ihm im Krankenhaus gewesen, hieß es in der «Irish Times». «Was für ein Charakter und Gentleman», schrieb Gegner Cully bei Instagram. «Zwischen uns gab es nie etwas anderes als Liebe, Champ. Ich kann kaum glauben, dass ich das hier schreibe, aber RIP, Bruder.»