Nun steht auch der Ort für das Comeback von Tyson Fury fest. Es wird ein Heim-Kampf für den Briten.

London (dpa) – Tyson Fury wird in London seinen Comeback-Kampf bestreiten. Der 37 Jahre alte britische Ex-Weltmeister wird am 11. April im Tottenham Hotspur Stadium in den Ring steigen. Das gab der Box-Star in den sozialen Netzwerken bekannt. Sein Gegner wird der Russe Arslanbek Machmudow sein, wie bereits vorher feststand. Das Duell wird vom Streaminganbieter Netflix übertragen.

Fury hatte 2024 nach zwei Niederlagen gegen den amtierenden Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine seine Karriere beendet. Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister sein Comeback angekündigt. Insgesamt bestritt Fury bisher 37 Profi-Kämpfe. Seine einzigen beiden Niederlagen kassierte er gegen Usyk.