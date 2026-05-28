Der Ehemann der deutschen Entwicklungsministerin steigt am Samstag nach längerer Kampfpause als Profiboxer wieder in den Ring. Seine Frau hofft darauf, dass der Boxsport mehr Aufmerksamkeit findet.

Berlin (dpa) – Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan steht hinter dem Box-Comeback ihres Mannes, dem ehemaligen Profi-Europameister im Mittelgewicht, Denis Radovan. «Ich freue mich natürlich sehr über das sportliche Comeback meines Mannes und unterstütze ihn aus voller Überzeugung», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Boxen verlange enorme Disziplin, Respekt und Durchhaltevermögen – Werte, die den Sport auszeichneten. «Ich finde es gut, wenn der Boxsport in Deutschland wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt», sagte die Ministerin.

Ministerin fehlt beim Boxkampf ihres Mannes

Nach Informationen aus dem Ministerium kann Radovan beim Kampf ihres Mannes am Samstag in Magdeburg aus dringenden Termingründen nicht dabei sein. Die 36-Jährige ist seit Mai 2025 Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und jüngste Ministerin im Kabinett von Kanzler Friedrich Merz (CDU).

Radovan wird an diesem Samstag nach 18-monatiger Kampfpause bei einer Box-Gala des Profistalls SES im Super-Mittelgewicht wieder in den Ring steigen. Der Ehemann der Entwicklungsministerin ist als Boxer noch ungeschlagen. Der 33-jährige gebürtige Kölner, der jetzt in Berlin trainiert und in Schwerin lebt, hatte seinen letzten siegreichen Kampf im November 2024 in Schwerin.

«Meine Frau hat wichtigeren Job»

«Ich möchte mir den Traum eines WM-Kampfes erfüllen. Deshalb freue ich mich, dass SES mir die Chance gibt, diesen Weg noch einmal zu gehen», sagte Radovan der «Bild». «Meine Frau hat mit Sicherheit den wichtigeren Job als ich. Aber wir finden Wege, dass wir die Herausforderungen gemeinsam meistern. Wir unterstützen uns gegenseitig und helfen dem anderen», fügte er hinzu.