Agit Kabayel verteidigt seinen WM-Titel mühelos. Nach dem Kampf richtet sich der Blick des Boxers auf die Politik. Er vermisst die Anerkennung als erster Schwergewichtschampion nach Schmeling.

Düsseldorf (dpa) - Nach der kurzen WM-Party vor einer Megakulisse im Rheinland wurde der deutsche Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel ernst. In den Katakomben des Düsseldorfer Stadions bemängelte der Bochumer erneut die fehlende Unterstützung aus der Politik. «Wir wollen als Immigranten in Deutschland unsere Anerkennung bekommen», sagte der 34 Jahre alte Boxer nach seiner souveränen Titelverteidigung gegen den deutlich unterlegenen Albaner Nelson Hysa.

«Ich hätte mich auch riesig gefreut, hätte der Bundeskanzler mich mal angerufen und gesagt: Danke, Herr Kabayel, eine atemberaubende Leistung, die Sie international bringen. Sie bringen den deutschen Boxsport wieder auf die Karte», sagte der Profi mit kurdischen Wurzeln, der im Sommer nach gut 94 Jahren erster deutscher Schwergewichtsweltmeister nach Max Schmeling geworden war. Er habe aber nichts gehört. Er wolle nicht wieder «diese Schubladendenkweise» haben, stellte aber die Frage, ob es an der Hautfarbe, der Haarfarbe und dem Namen liegen könnte.

Welcher nächste Gegner ist wahrscheinlich?

Fest steht: Der weiterhin ungeschlagene Kabayel ist auf dem besten Weg, der erfolgreichste Boxer hierzulande seit langer Zeit zu werden. «Ich habe Geschichte geschrieben für Deutschland. Ich habe Geschichte geschrieben für Kurdistan», sagte er.

Der Ruhrpott-Hüne hat als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister seinen Titel hierzulande verteidigt, nachdem er im Sommer vom Verband kampflos zum Weltmeister ernannt worden war. Der Ukrainer Oleksandr Usyk hatte seine Titel niedergelegt.

Was kommt als nächstes? «Ich bin bereit für die Vereinigungskämpfe», sagte der Weltmeister des Verbandes WBC in Richtung der anderen Titelverteidiger Daniel Dubois (WBO) aus Großbritannien und Filip Hrgovic (IBF) aus Kroatien. Zudem scheint auch ein Gegner aus dem britischen Megaduell zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury im Dezember interessant.

Doch die Kabayel-Seite steckt etwas in der Zwickmühle. Dubois kämpft im Januar, Hrgovic soll demnächst wieder antreten, einen Termin gibt es noch nicht. «Das wird ein ganz großes Problem sein», sagte Kabayel hinsichtlich einer Terminfindung. Ein Duell mit Fury oder Joshua sei da realistischer. Denn Kabayel machte auch unmissverständlich klar, dass er keine Lust mehr habe, einen Gegner aus den Top 15 zu nehmen. Er will sich mit den Besten messen.

Auf Gegner wie Hysa hat er keine Lust mehr. Der 42-Jährige entpuppte sich als schwacher Gegner, nachdem seine Seite in der zweiten von zwölf angesetzten Runden das Handtuch warf - und der Ringrichter auf technischen Knockout entschied. Zuvor hatte der konditionell deutlich unterlegene Hysa nur geklammert. Trainer Sükrü Aksu meinte: «Einfach unfair. Wir haben so hart trainiert.»

Kabayel regt sich über Gegner auf

«Die Weltmeisterschaft ist die Chance deines Lebens. Und dann kannst du nicht so in den Ring reinkommen», kritisierte der enttäuschte Kabayel nach seinem 28. Sieg im 28. Profikampf. Als er ihm in die Augen schaute, habe er gewusst, «dass das nur über zwei, drei Runden gehen wird».

Umso mehr freute sich Kabayel über die rauschhafte Atmosphäre in dem mit 53.000 Zuschauern ausverkauften Stadion, in dem sonst Fortuna Düsseldorf spielt. «Das war mein Traum, als ich ein kleiner Junge war», schwärmte er. In der Arena dominierten «Agit»-Sprechchöre und kurdische Flaggen. Nach dem Duell posierte Kabayel mit einer selbst gestalteten kurdisch-deutschen Fahne. Zuvor war er mit dem Lied «Bochum» von Herbert Grönemeyer eingelaufen.

Jetzt will Kabayel nach anstrengenden Trainingswochen die Zeit mit seiner Familie genießen. Und die Hose kommt weg. Denn die teils geflickte Glücksbringerhose wollte er so lange tragen, bis er Weltmeister wird. Die Mission ist erledigt. Und vielleicht folgt bald der Anruf aus der großen Politik.