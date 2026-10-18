Im Mai ging das Duell über elf Runden, nun war schon in der zweiten Runde Schluss: Daniel Dubois lässt Fabio Wardley keine Chance.

London (dpa) – Im Duell der britischen Knockout-Experten hat Daniel Dubois auch den Rückkampf gegen Fabio Wardley gewonnen und den Weltmeistertitel im Schwergewicht nach Version der WBO verteidigt. Schon in der zweiten Runde beendete Schiedsrichter Steve Gray das Duell, nahezu zeitgleich warf Wardley Coach Ben Davison das Handtuch. Gegen seinen drei Jahre jüngeren Kontrahenten hatte Wardley in London dieses Mal keine Chance, der Kampf im Mai war noch über elf Runden gegangen. Schon nach 17 Sekunden hatte Dubois Wardley das erste Mal auf den Boden geschickt. Für Wardley war es die zweite Niederlage seiner Profi-Karriere.

Wardley mit Interimstitel 2025

Beide Boxer begannen 2017 ihre Profilaufbahn. Wardley hatte sich im Oktober überraschend im Duell mit dem Neuseeländer Joseph Parker den Interimstitel des Verbandes WBO geschnappt. Da der ukrainische Star Oleksandr Usyk seinen WBO-Gürtel niedergelegt hatte, wurde Wardley kurze Zeit später Weltmeister im Schwergewicht des Verbandes.