Der kroatische Boxer Filip Hrgovic gewinnt in London einen spektakulären WM-Kampf gegen Moses Itauma durch einen Knockout. Der britische Wunderjunge kassiert damit seine erste Profiniederlage.

London (dpa) – Der kroatische Boxer Filip Hrgovic ist nach einem dramatischen Sieg gegen Moses Itauma aus Großbritannien erstmals Weltmeister im Schwergewicht. Der 34-Jährige bezwang seinen Kontrahenten in London in der neunten von zwölf Runden durch einen technischen K.-o. im Duell um den Gürtel des Verbands IBF (International Boxing Federation). Hrgovic ist der erste Schwergewichtsweltmeister Kroatiens.

Der 21-jährige Itauma, der nach Punkten in Führung lag, verpasste die Chance, der zweitjüngste Schwergewichtsweltmeister nach Box-Ikone Mike Tyson zu werden. Der Amerikaner war bei seinem ersten WM-Titel am 22. November 1986 20 Jahre alt. Itauma kassierte zudem die erste Niederlage als Profi. In seinen ersten 14 Kämpfen hatte er nie über die sechste Runde hinausgehen müssen.

Hrgovic geht in zweiter Runde zu Boden

Itauma dominierte zu Beginn den Kampf und schickte seinen Kontrahenten in der zweiten Runde sogar auf den Boden. Doch der Brite wirkte im Laufe des Kampfes immer erschöpfter. Hrgovic fand besser in das Duell hinein und setzte von Runde zu Runde zunehmend bessere und wirkungsvollere Treffer. Itaumas Ecke warf schließlich in der neunten Runde das Handtuch.

«Er ist ein großartiger Kämpfer», sagte Hrgovic über den Wunderjungen Itauma. «Ich bin die Gegenwart. Und er ist definitiv die Zukunft.»

Der Kampf zwischen Hrgovic und Itauma war ursprünglich nicht als Titelkampf geplant. Als der Kampf im Juni angesetzt wurde, sollte er dazu dienen, die möglichen Herausforderer für ein Duell mit dem damaligen IBF-Weltmeister Oleksandr Usyk einzugrenzen. Der Ukrainer legte jedoch wenige Wochen später all seine Titel nieder. Dadurch wurde auch der Deutsche Agit Kabayel vom Weltverband WBC zum Weltmeister ernannt. Er darf den Titel als erster Deutscher seit Box-Legende Max Schmeling im Jahr 1932 führen. Möglich ist, dass es demnächst zum Duell zwischen Kabayel und Hrgovic kommt.