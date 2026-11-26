Nach mehr als zehn Jahren erlebt Deutschland wieder einen XXL-Kampf: Vor 50.000 Zuschauern will der deutsche Weltmeister Agit Kabayel seinen Gürtel verteidigen - und eine neue Ära prägen.

Düsseldorf (dpa) – Wenn Agit Kabayel seinen WM-Verteidigungskampf gewinnen sollte, will er ein besonderes Grab besuchen. Der deutsche Box-Star plant, die Ruhestätte seines Vorgängers Max Schmeling anzusteuern. Das 2005 gestorbene Idol war der letzte deutsche Schwergewichts-Champion vor Kabayel. Ganze 94 Jahre liegt das zurück.

«Ich habe vor ihm den allergrößten Respekt. Er hat in einer schwierigen politischen Zeit agiert und sich sportlich jeder Herausforderung, auch im Ausland, gestellt. Sollte ich meinen Titel im November verteidigen, werde ich Schmelings Grabstätte in Hamburg besuchen», sagte Kabayel kürzlich der «Abendzeitung München».

50.000 Zuschauer erwartet

Nach seinem kampflosen WM-Triumph im Sommer gehört Kabayel zu den erfolgreichsten deutschen Schwergewichtshünen. Nun will er beweisen, dass er Weltmeister des Verbands WBC bleiben kann. Elf Jahre nach dem bisher letzten XXL-Schwergewichts-Showdown in Deutschland schauen sich 50.000 Zuschauer das Spektakel im Düsseldorfer Stadion an. Sein eher unbekannter Gegner: der Albaner Nelson Hysa. Der Kampfbeginn wird gegen 22.30 Uhr (DAZN, mit zusätzlicher Gebühr zu sehen) erwartet.

Vor elf Jahren kassierte Wladimir Klitschko an Ort und Stelle eine heftige Pleite gegen den Briten Tyson Fury. Danach waren seine drei WM-Titel futsch. «Ich war selber vor Ort und war als Fan und Zuschauer dort. Und jetzt boxe ich selber im Stadion», sagte Kabayel. Dass er dort einmal vor einer elektrisierenden Kulisse antreten würde, sei für ihn damals undenkbar gewesen.

Nach der Klitschko-Ära begann eine lange Tristesse des Boxsports in Deutschland. Kabayel kämpfte dagegen an und will eine neue Ära prägen. Unter der fehlenden Aufmerksamkeit litt auch er: Der Bochumer mit kurdischen Wurzeln darf sich seit einigen Jahren das Label als bester deutscher Schwergewichtsboxer anheften und gehört auch international zu den besten – trotzdem ist er in die deutschen Salons nicht vollends vorgedrungen. Viele reagieren beim Namen Kabayel immer noch mit Achselzucken.

Auch persönlich hatte er zu kämpfen: Eine Haftstrafe inklusive sechs Monaten Gefängnis, finanzielle Sorgen und Selbstzweifel in der Corona-Zeit begleiteten Kabayels Karriere. Er bedauerte auch immer wieder fehlende Akzeptanz: «Wenn Deutschland es irgendwann akzeptiert, dass ein Agit Kabayel auch deutsch sein kann, dann können wir große Meilensteine setzen.» Zuletzt sagte er der «Welt», dass es ihn «ein bisschen traurig gemacht» habe, dass ihn der Bundeskanzler nicht angerufen habe nach seinem WM-Erfolg.

Selfie mit Ronaldo

Denn vieles hört sich bei Kabayel nach «Star» an. Der für seine Lebertreffer berüchtigte Boxprofi hat mehr als 900.000 Fans auf Instagram und posierte schon mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo für Fotos bei einem seiner drei erfolgreichen Kämpfe in Saudi-Arabien. Mittlerweile steht der in 27 Kämpfen ungeschlagene Kabayel im Goldenen Buch seiner Heimatstadt Bochum und verdient Millionen.

Nach dpa-Informationen ist der Streaming-Anbieter DAZN sehr zufrieden mit Kabayel. Sein letztmaliger Kampf im Januar gegen den Polen Damian Knyba brachte mehr Geld durch die zusätzlich erhobenen Gebühren ein als jeweils die Mega-Duelle zwischen Fury und Oleksandr Usyk.

In der mangelnden Präsenz im frei empfangbaren Fernsehen sieht das Kabayel-Team den Grund für teils fehlende Wahrnehmung in älteren Zielgruppen. Bei Jüngeren sehe das anders aus, heißt es vom Manager.

Titel-Anruf im Spanien-Urlaub

Um die Wahrnehmung zu steigern, suchte Kabayels Team die Nähe zur deutschen Boxgröße Henry Maske, der beim Kampf als Experte dabei sein wird. Kabayel sei ein bodenständiger, ruhiger Mensch, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Und das ist im Grunde genommen etwas, was der Mensch ja liebt», schob der Ex-Weltmeister hinterher. Dass Kabayel mehr wahrgenommen werde, sei nur eine Frage der Zeit. «Wenn man über ihn spricht, weil der eine oder den Kampf schaut und dann dem Nachbarn kommunizieren wird: „Ey, das war echt gut.“ Das kommt, ganz sicher.»

Kabayel ist mit 34 Jahren in einem Alter, in dem Maske mit dem Boxen aufgehört hat. «Er tut bis in die zwölfte Runde alles dafür, dass er gewinnt. Und das ist nichts Selbstverständliches. Das ist etwas, was den Spitzenmann von vielen unterscheidet. Und deswegen traue ich Agit vieles zu», sagte Maske.

Wie schnell die Tickets vergriffen waren, zeigt die neue Lust auf den Boxsport und natürlich das Interesse an Kabayel. Sein bislang größter Erfolg entstand kampflos. Im Spanien-Urlaub bekam er im Sommer die Glücksnachricht, dass er vom Verband zum Weltmeister ernannt wurde, da der ukrainische Champion Usyk seine drei Titel niedergelegt hatte. Kabayel war als Interims-Titelträger und somit erster Herausforderer der Nutznießer.

Hysa vor großer Chance

Sein Gegner Hysa ist ebenso wie Kabayel ungeschlagen. Allerdings fehlt dem 42-Jährigen die Erfahrung gegen Top-Gegner. Er trat lange im olympischen Boxen auf, bevor er eine Laufbahn als Profiboxer startete.

Kabayel habe den Vorteil, sagte Maske, dass sein Kontrahent nur zweimal über zwölf Runden gekämpft habe. Aber er warnt: «Der hat natürlich seit Monaten im Kopf: Wenn mir das gelingt, dann bin ich der erste albanische Weltmeister überhaupt.» Maske rät, den Kampf anzugehen, als wäre man kein Weltmeister. «Wenn ich in den Ring steige, bin ich meinen Titel los und muss um diesen kämpfen. Man kann sehr schnell wieder weg sein. Und das ist in unserer Sportart tatsächlich herausfordernd.»