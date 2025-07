Rumänien trauert um den ersten Profibox-Weltmeister in der Geschichte des Landes. Zu Hause war er unter seinem rumänischen Namen Mihai Leu bekannt. Er erlag mit 56 Jahren einem Krebsleiden.

Bukarest (dpa) – Rumäniens erster Profibox-Weltmeister Michael Löwe ist tot. Er starb am späten Dienstagabend im Alter von 56 Jahren in Bukarest, wie seine Familie auf seinem Facebook-Profil bekanntgab. Er erlag seinem Krebsleiden nach einem Jahrzehnt des Kampfes gegen die Krankheit. Staatspräsident Nicusor Dan würdigte Löwe in seiner Beileidsbotschaft als «wahre Legende und Maßstab für Würde im Sport und im Leben».

Löwe, der bürgerlich Mihai Leu hieß, wurde 1997 WBO-Weltmeister im Weltergewicht. Sein Trainer war Fritz Sdunek, der mehrere Boxer zu Weltmeistern machte. 1987 hatte sich Löwe bei einem Turnier im griechischen Patras von der rumänischen Mannschaft abgesetzt, da eine reguläre Auswanderung aus dem damals kommunistischen Rumänien schwierig war. Er kam nach Deutschland und trainierte ab Februar 1988 bei Bayer 04 Leverkusen.