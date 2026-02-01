Eine knappe Entscheidung nach zwölf Runden: Der Deutsche verliert seinen Weltmeistertitel im Kampf gegen Lokalmatador Zayas.

San Juan (dpa) – Der deutsche Boxprofi Abass Baraou hat seinen Weltmeister-Titel im Halbmittelgewicht des Verbands World Boxing Association (WBA) verloren. Baraou unterlag im Coliseo de Puerto Rico dem WBO-Champion und Lokalmatadoren Xander Zayas in einem Vereinigungskampf nach Punkten.

Zwei Punktrichter werteten den Kampf nach zwölf Runden mit 116:112 für den 23 Jahre alten Zayas, einer mit der gleichen Punktzahl für Baraou. Es war dessen zweite Niederlage im 19. Kampf seiner Karriere. Zayas bleibt hingegen auch in seinem 23. Kampf makellos und hält nun zwei WM-Titel.

Baraou gewann im August den Titel

Der 31 Jahre alte Baraou, der zwischen Oberhausen und Berlin pendelt, hatte sich im August 2025 zunächst den Interimstitel gesichert. Weil der amtierende Champion Terence Crawford die Gewichtsklasse wechselte, stieg der deutsche Box-Profi kurz darauf zum Weltmeister auf.