Bestätigt: Ex-Weltmeister Joshua kämpft gegen Influencer

Der Kampf deutete sich an, nun gibt es die Bestätigung: Ex-Weltmeister und Klitschko-Bezwinger Joshua kämpft gegen den Influencer Paul. Der nahm es vergangenes Jahr mit einer Legende auf.

Miami (dpa) – Wenige Tage vor Weihnachten kämpft der frühere Schwergewichtsweltmeister und einstige Klitschko-Bezwinger Anthony Joshua gegen Influencer Jake Paul. Das gab Promoter «Matchroom Boxing» bekannt. Das Duell des Briten Joshua gegen den US-Amerikaner wird am 19. Dezember in Miami ausgetragen.

Der Kampf soll mehreren Medienberichten zufolge unter professionellen Bedingungen über acht Runden mit jeweils drei Minuten über die Bühne gehen. Netflix hat sich die Übertragungsrechte für das Duell gesichert.

Joshua besiegte einst Klitschko

Joshua, der in seiner Karriere 28 Siege feierte und vier Pleiten kassierte, hat seit seiner Niederlage im Kampf um den WM-Titel des Verbandes IBF gegen Landsmann Daniel Dubois im September 2024 kein Duell mehr bestritten. Das frühere Box-Idol Wladimir Klitschko hatte 2017 seinen letzten Kampf gegen den 14 Jahre jüngeren Joshua nach einem spektakulären Duell verloren und wenige Monate später seine Karriere beendet.

Im vergangenen Jahr hat der 28-jährige Paul, dem Cruisergewicht angehörend, die damals 58 Jahre alte Box-Legende Mike Tyson in Arlington im US-Bundesstaat Texas einstimmig nach Punkten bezwungen. 20,9 Millionen Follower verfolgen Pauls Karriere auf der Plattform Youtube, er weist eine Bilanz von zwölf Siegen und einer Niederlage auf.