Die Boxfans dürfen sich auf einen Heimauftritt des aktuell besten Schwergewichtlers Deutschlands freuen. Der Gegner steht noch nicht fest - soll aber ein echter Prüfstein für Agit Kabayel werden.

Oberhausen (dpa) – Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel wird einem Medienbericht zufolge am 10. Januar 2026 in Deutschland wieder in den Ring steigen. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung soll der 33 Jahre alte Bochumer in der Arena in Oberhausen gegen einen Gegner kämpfen, der bei einem der vier großen Weltverbände WBA, WBC, WBO und IBF unter den Top-10 steht. Im Hintergrund werde mit zwei bis drei Kandidaten verhandelt. Die Rechte an dem Kampf habe sich laut «Bild» der Streamingdienst DAZN gesichert.

Kabayel hatte im Februar den chinesischen Knockout-Experten Zhilei Zhang im saudi-arabischen Riad besiegt und sich den Interimstitel des Verbands WBC gesichert. Der ungeschlagene Boxer hofft als Pflichtherausforderer des ukrainischen Weltmeisters Oleksandr Usyk auf einen baldigen WM-Kampf. In Deutschland hatte er zuletzt im März 2023 in Bochum bei seinem K.o.-Sieg gegen Agron Smakici geboxt. Danach folgten drei Kämpfe in Riad.