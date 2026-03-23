Eine junge Sportlerin steht am Beginn ihrer Karriere. Nach einem Knockout im Kampf bangt die US-Boxszene um die 19-Jährige.

San Bernardino (dpa) – Die 19 Jahre alte US-Boxerin Isis Sio hat sich bei einem Kampf schwerwiegende Verletzungen zugezogen und wurde in ein künstliches Koma versetzt. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Portal «ProBox TV». Die junge Frau war am Samstagabend in San Bernardino im Bundesstaat Kalifornien in der ersten Runde des Kampfes von Gegnerin Jocelyn Camarillo durch Knockout geschlagen worden.

«Unsere Gedanken sind in dieser sehr schweren Zeit bei ihr und ihrer Familie», teilte das Portal auf der Plattform Instagram mit und wünschte eine schnelle Genesung.

Sio kassierte laut der Nachrichtenagentur AP eine Reihe von Schlägen und ging in der ersten von vier angesetzten Runden zu Boden. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Sio tritt in der Gewichtsklasse Junior-Bantamgewicht an, in der Boxerinnen mit einem Körpergewicht um die 50 Kilogramm kämpfen.