Die Auftaktniederlage ist vergessen. Nach zwei Siegen haben die deutschen Basketballerinnen die EM fest im Visier. Dort geht es dann um Olympia.

Odivelas/Portugal (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen haben in der EM-Qualifikation einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Auch ohne Anführerin Leonie Fiebich gewann der WM-Vierte in Portugal klar mit 73:52 (37:27) und holte damit im dritten Spiel den zweiten Sieg.

Zuvor hatte es in der Vierer-Gruppe eine Heimniederlage gegen Ungarn und einen Erfolg in Dänemark gegeben. Im Februar 2027 folgen die Rückspiele, die ersten beiden Teams der Gruppe qualifizieren sich für die EM im kommenden Jahr. Aktuell ist Deutschland Zweiter hinter Ungarn, das bislang alle drei Partien gewinnen konnte.

Die Europameisterschaft findet im kommenden Jahr vom 16. bis 27. Juni in Litauen, Belgien, Finnland und Schweden statt. Dort geht es um die Tickets für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Fiebich erneut nicht dabei

Fiebich gehörte in Odivelas zwar zum Kader, kam aber wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel wie schon gegen Dänemark nicht zum Einsatz. Bundestrainer Olaf Lange musste zudem weiter auf WNBA-Profi Nyara Sabally, Kapitänin Marie Gülich und Aufbauspielerin Alexis Peterson-Smalls verzichten. Zudem musste Emily Bessoir kurzfristig angeschlagen passen.

In der Nähe von Lissabon steckte das deutsche Team die personellen Rückschläge aber gut weg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten übernahmen die Gäste mit einem 12:0-Lauf bereits Mitte des ersten Viertels die Führung und setzten sich zweistellig ab (17:8). Zwar steckte Portugal, das gegen Dänemark gewonnen und gegen Ungarn verloren hatte, nicht auf. Die DBB-Auswahl hatte die Partie aber im Griff.

Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Immer wenn Portugal den Rückstand verkürzte, hatte Deutschland eine Antwort parat. Vor dem Schlussviertel hatte sich die DBB-Auswahl auf 14 Punkte abgesetzt (55:41) und die Partie damit frühzeitig entschieden. Beste deutsche Werferin war WNBA-Spielerin Frieda Bühner mit 15 Punkten.