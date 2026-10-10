Nach zwei Niederlagen in der Halbfinal-Serie gegen die Atlanta Dream verlieren die New York Liberty auch das dritte Spiel. Damit ist für eine deutsche Basketballerin der Traum vom WNBA-Titel beendet.

New York (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit ihrem Team New York Liberty den Einzug ins Finale der WNBA knapp verpasst. Im dritten Spiel gegen Atlanta Dream musste sich New York mit 83:85 geschlagen geben. Die beiden vorausgegangenen Spiele der Best-of-Five-Serie der nordamerikanischen Liga hatte Atlanta ebenfalls für sich entschieden.

Fiebich, die mit den New Yorkerinnen 2024 den WNBA-Titel holte, stand rund 37 Minuten auf dem Parkett. Ihr gelangen acht Punkte. Breanna Stewart und ihre Kollegin Jonquel Jones waren mit jeweils 26 Punkten die besten Werferinnen der Partie. Die Final-Serie bestreiten nun Atlanta Dream und die Golden State Valkyries.