Die New York Liberty sind ein Spitzenteam in der WNBA - kamen in der Hauptrunde aber dennoch nur auf Rang acht. Das reichte für die Playoffs. Dort stehen sie schon im Halbfinale.

Minneapolis (dpa) – Die New York Liberty um Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich haben in den WNBA-Playoffs das Halbfinale erreicht und für eine Premiere gesorgt. Gegen die Minnesota Lynx holten die Liberty durch ein 87:71 zu Hause den entscheidenden zweiten Sieg in der ersten Playoff-Runde.

Damit ist der Champion der Saison 2024 das erste Team seit Einführung des aktuellen Formats 2022, das als an Nummer acht gesetzte Mannschaft in der ersten Runde weiter kommt. Im Halbfinale treffen die Liberty nun entweder auf die Atlanta Dream oder die Washington Mystics. Atlanta hat in dieser Serie das erste Spiel gewonnen.

Wie schon beim 91:75 in Minneapolis war Breanna Stewart die zentrale Spielerin der Liberty. Sie kam am Ende auf 21 Punkte. Fiebich überzeugte nach 16 Zählern zum Auftakt ebenfalls und verbuchte vor den eigenen Fans sieben Zähler.

Satou Sabally fehlt der Mannschaft seit längerem wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung. Die Minnestoa Lynx hatten die Hauptrunde auf Rang eins der Tabelle abgeschlossen. Im Finale um den Titel vor zwei Jahren hatten sich die beiden Teams gegenübergestanden.