Zum Start in die WNBA-Playoffs zeigen die New York Liberty sofort, warum die Minnesota Lynx alles andere als glücklich sein konnten über den Gegner in Runde eins.

Minneapolis (dpa) – Die New York Liberty um Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich sind mit einem Sieg gegen die favorisierten Minnesota Lynx in die WNBA-Playoffs gestartet. In der Best-of-Three-Serie fehlt dem Champion der Saison 2024 nur noch ein weiterer Sieg für den Einzug ins Halbfinale. Beim 91:75 hatte Fiebich mit sechs von sieben erfolgreichen Versuchen und 16 Punkten großen Anteil am Erfolg, stand aber klar im Schatten von Breanna Stewart, die auf 34 Punkte kam.

«Wir wussten, welche Würfe wir bekommen werden», sagte Stewart. «Wir hatten einige Tage, um das zu üben und uns bewusst zu machen. Immer, wenn wir zwei Gegenspielerinnen hatten – Pass zur offenen Mitspielerin und dann mit Selbstbewusstsein werfen.»

Die Liberty sind Gastgeberinnen für das zweite Spiel der Serie, mit einem weiteren Sieg ist der Einzug ins Halbfinale bereits geschafft. New York qualifizierte sich lediglich auf Rang acht für die Playoffs. Satou Sabally fehlt der Mannschaft seit längerem wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung. Die Minnestoa Lynx hatten die Hauptrunde auf Rang eins der Tabelle abgeschlossen. Im Finale um den Titel vor zwei Jahren hatten sich die beiden Teams gegenübergestanden.