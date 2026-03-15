Die deutschen Basketballerinnen haben in der WM-Qualifikation ihren dritten Sieg gefeiert. Nach der herben Niederlage gegen Frankreich zeigt das Team wieder gute Ansätze.

Lyon (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen haben in der WM-Qualifikation ihren dritten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Einen Tag nach der deutlichen Niederlage gegen Gastgeber Frankreich gewann das Team des neuen Bundestrainers Olaf Lange in Lyon gegen Kolumbien klar mit 78:57 (42:31).

Am Samstag hatte es gegen den Olympia-Zweiten Frankreich ein herbes 63:85 (35:47) gegeben, zuvor hatte Deutschland gegen Südkorea und die Philippinen jeweils deutlich gewonnen.

Als Gastgeber ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits für die Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert. Letzter Qualifikations-Gegner ist am Dienstag (17.00 Uhr/MagentaSport) Nigeria.

Drei Deutsche treffen zweistellig

Beste deutsche Werferin gegen die weiter sieglosen Kolumbianerinnen war Alina Hartmann mit 17 Punkten. Zudem trafen Emily Bessoir (15) und Leonie Fiebich (11) zweistellig.

Gegen Kolumbien wurde WNBA-Spielerin Nyara Sabally wie schon gegen die Philippinen geschont. Auf die beiden USA-Legionärinnen Satou Sabally und Luisa Geiselsöder muss Lange bei seinen ersten Länderspielen komplett verzichten.

Den Start verschlief Deutschland komplett und lag schnell mit 1:9 hinten. Doch dann steigerte sich die deutsche Mannschaft und lag zur Pause bereits deutlich mit 42:31 vorne. Im zweiten Durchgang baute Deutschland den Vorsprung weiter aus und geriet zu keiner Zeit in Gefahr. «Das war mir schon klar, dass das Spiel schwierig wird», sagte Bundestrainer Lange bei MagentaSport. «Wir haben den Sieg hart erkämpft, das macht mich schon stolz und froh.»

Keine Chance gegen Frankreich

Gegen Frankreich war Deutschland ein halbes Jahr vor WM-Beginn dagegen völlig ohne Chance. «Die Französinnen waren klar besser», gab Lange zu. «Zum heutigen Zeitpunkt waren wir dem Gegner nicht gewachsen.»