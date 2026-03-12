Deutschlands Basketballerinnen werden in Lyon auch im zweiten Spiel kaum gefordert. Gegen die Philippinen gibt es einen Kantersieg.

Lyon (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen haben bei der WM-Qualifikation auch ihr zweites Spiel gewonnen. Das Team des neuen Bundestrainers Olaf Lange deklassierte in Lyon die Philippinen mit 113:80 (68:48) und wurde dabei kaum gefordert. Dennoch ließ die deutsche Mannschaft viele Punkte zu und zeigte einige Schwächen in der Defensive. Für die Philippinen war es nach dem 66:115 gegen Gastgeber Frankreich zum Auftakt die zweite hohe Niederlage.

Lange schonte einen Tag nach dem klaren Sieg gegen Südkorea (76:49) WNBA-Profi Nyara Sabally. Die jüngere Schwester der in Lyon fehlenden Satou Sabally hatte die vergangene Saison lange mit Knieproblemen zu kämpfen. Beste Werferin gegen die Philippinen war Emily Bessoir mit 25 Punkten.

Als Gastgeber ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits für die Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert. Dennoch hat das Turnier in Frankreich für Deutschland eine große Bedeutung, weil es die ersten Länderspiele unter Lange sind. Der gebürtige Berliner hatte die Nachfolge der Kanadierin Lisa Thomaidis angetreten.

Samstag Härtetest gegen Frankreich

Nach einem spielfreien Freitag steht am Samstag (20.30 Uhr /MagentaSport) der erste Härtetest gegen Gastgeber Frankreich an. Weitere Gegner sind dann noch Kolumbien (Sonntag) und Nigeria (Dienstag).

Gegen die Philippinen war Deutschland, das in Lyon unter anderem auf die WNBA-Spielerinnen Satou Sabally und Luisa Geiselsöder verzichten muss, von Beginn an deutlich überlegen. Das deutsche Team erspielte sich schnell einen zweistelligen Vorsprung. Danach schlich sich aber besonders in der Defensive der Schlendrian ein, sodass die klar unterlegenen Philippinen zu vielen leichten Punkten kamen. Insgesamt trafen sechs deutsche Spielerinnen zweistellig.