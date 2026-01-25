Der Wintersturm betrifft weite Teile der USA - und hat auch Auswirkungen auf den Profisport. In der NBA können zwei Partien nicht stattfinden. Ein Team konnte erst gar nicht aufbrechen.

Memphis (dpa) – Wegen des Wintersturms in den USA hat die NBA zwei für Sonntag (Ortszeit) geplante Basketball-Partien abgesagt. Betroffen sind das Heimspiel der Memphis Grizzlies gegen die Denver Nuggets und das Duell der Milwaukee Bucks mit den Dallas Mavericks. Nachholtermine würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt, hieß es. In Memphis hatte der Sturm seit Samstagmorgen für Schnee und Regen so wie spiegelglatte Straßen gesorgt. Das Duell der Mavericks mit den Milwaukee Bucks musste abgesagt werden, weil die Gäste wegen des Wetters nicht aus Dallas losfliegen konnten. Die Mannschaft hätte bereits am Samstag anreisen sollen und war am Sonntag noch immer in Texas.

Mehr als eine Million Stromkunden von Ausfällen betroffen

Der Wintersturm erfasste den Süden, Mittleren Westen und auch die Ostküste der Vereinigten Staaten. 190 Millionen Bewohner der USA sind nach Behördenangaben betroffen. Die Bundesstaaten und auch die US-Regierung baten die Einwohner der Vereinigten Staaten, am besten zu Hause zu bleiben. Im Laufe des Sonntags waren nach Angaben der Übersichtsseite poweroutage.us, die Daten von Energieversorgern zusammenträgt, in den Vereinigten Staaten mehr als eine Million Stromkunden von Stromausfällen betroffen.

Seit Tagen warnen US-Meteorologen vor einem der wohl größten Winterstürme der vergangenen Jahre. Zahlreiche Staaten haben den Notstand ausgerufen, um im Ernstfall schneller Hilfsgelder und Personal mobilisieren zu können.