Wagners Magic erreichen Finalrunde im NBA-Cup

Seit zwei Jahren gibt es während der NBA-Saison noch einen Pokal. Mit vier Siegen in vier Spielen gewinnen die Orlando Magic ihre Gruppe ebenso wie die schier unbezwingbaren Oklahoma City Thunder.

Detroit (dpa) – Die Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva haben mit den Orlando Magic die Finalrunde des NBA-Cups erreicht. Mit einem 112:109 (59:58) bei den Detroit Pistons gewann Orlando auch das vierte Spiel in seiner Gruppe B im Osten.

Wagner erzielte 21 Punkte, kam auf sieben Rebounds und drei Ballgewinne. In der spannenden Schlussphase hatte der 24 Jahre alte Berliner bei einigen Fehlwürfen auch Glück, dass seine Mannschaftskollegen die Offensiv-Rebounds sicherten. Da Silva stand ebenfalls in der Startformation und erzielte acht Punkte.

Bester Werfer der Magic war Desmond Bane mit 37 Punkten. Bei Detroit überragte Cade Cunningham mit einem sogenannten Triple-Double. Er erzielte 39 Punkte, holte 13 Rebounds und leistete elf Assists.

Meister Thunder gewinnt elftes Spiel in Serie

Ebenfalls den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel machte Meister Oklahoma City Thunder perfekt. Ohne den geschonten deutschen Center Isaiah Hartenstein gewann Oklahoma mit 123:119 gegen die Phoenix Suns. Insgesamt war es bereits der elfte Sieg in Serie für das Team um Starspieler Shai Gilgeous-Alexander, der 37 Punkte erzielte.

Die Los Angeles Lakers gewannen die vierte Partie seit dem Saisondebüt von LeBron James. Der 129:119-Erfolg gegen die Dallas Mavericks stand auch im Zeichen des Sensations-Wechsels zu Beginn des Jahres, bei dem unter anderen Luka Doncic und Anthony Davis die Teams tauschten. Doncic erzielte gegen sein altes Team Dallas 35 Punkte, bester Werfer der Partie war Austin Reaves, der für die Lakers auf 38 Zähler kam.

Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Als top-gesetzte Teams treffen die Magic im Viertelfinale des NBA-Cups am 9. Dezember auf die Miami Heat und die Thunder am 10. Dezember erneut auf die Phoenix Suns. Im zweiten Duell im Osten spielen die Toronto Raptors gegen die New York Knicks, im Westen die Lakers gegen San Antonio Spurs.