Basketball-Star Franz Wagner glänzt kurz vor dem Playoff-Start. Mit Orlando ist ein Sieg zum Abschluss der NBA-Hauptrunde Pflicht, um fest in der K.o.-Runde zu stehen.

Chicago (dpa) – Die Orlando Magic dürfen weiter von der direkten Playoff-Qualifikation in der NBA träumen. Dank einer starken Leistung von Basketball-Weltmeister Franz Wagner siegte das Team aus dem US-Bundesstaat Florida bei den Chicago Bulls 127:103 (63:54). Nach dem fünften Erfolg in Serie müssen die Magic das letzte Spiel der regulären Saison am Sonntag (Ortszeit) bei den Boston Celtics gewinnen und auf eine Niederlage der Toronto Raptors hoffen, um noch auf Tabellenplatz sechs zu klettern.

Die ersten sechs Teams stehen in der ersten Playoff-Runde. Die Mannschaften von Tabellenplatz sieben bis zehn spielen in einem sogenannten Play-In-Turnier um die verbliebenden zwei Tickets für die K.o.-Runde.

Franz Wagner in Playoff-Form

Franz Wagner lieferte die beste Partie seit seiner Knöchelverletzung vom vergangenen Dezember ab und scheint rechtzeitig in Playoff-Form gekommen zu sein. Der 24 Jahre alte Berliner kam auf 25 Zähler. Tristan da Silva (zwei Punkte und sechs Assists) konnte nicht an die guten Leistungen zuletzt anknüpfen. Moritz Wagner wurde nicht eingesetzt.

Für Dennis Schröder und seine Cleveland Cavaliers gab es nach zuletzt vier Siegen hintereinander bei den Atlanta Hawks ein klares 102:124 (48:61). Für die Cavaliers hat die Niederlage allerdings keine Auswirkungen. Das Schröder-Team hat seine direkte Playoff-Qualifikation als Tabellenvierter im Osten bereits sicher.

Nationalmannschafts-Kapitän Schröder war für sieben Punkte und vier Assists verantwortlich. Bester Schütze bei Cleveland war Routinier James Harden mit 20 Zählern.

Hukporti siegt mit den Knicks

Der deutsche Center Ariel Hukporti erzielte beim 112:95 (51:36) seiner New York Knicks gegen die Toronto Raports acht Punkte und holte sich vier Rebounds. Die Mannschaft des 23-Jährigen steht als Dritter im Osten als Playoff-Teilnehmer fest.

Ohne den wegen Waden-Problemen pausierenden Isaiah Hartenstein verlor Titelverteidiger Oklahoma City Thunder bei den Denver Nuggets mit 107:127 (51:59). Der amtierende Champion hatte sich zuvor bereits Platz eins im Westen gesichert.