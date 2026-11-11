Für die Orlando Magic läuft in dieser Saison bislang wenig zusammen. In Sacramento fehlt neben anderen Stars auch Tristan da Silva verletzt. Doch Franz Wagner glänzt mit einer Saisonbestleistung.

Sacramento (dpa) - Ein überragender Franz Wagner hat die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum dritten Saisonsieg geführt. Der 25 Jahre alte Welt- und Europameister erzielte beim 107:100 (57:52)-Erfolg der Magic bei den Sacramento Kings 33 Punkte – so viele wie noch nie in dieser Saison. Dazu verbuchte Wagner je sieben Rebounds und Assists.

«Ich denke, wir haben heute etwas cleverer angegriffen und ich kam besser in meine Positionen», sagte Wagner nach dem Spiel. Insgesamt sah er eine «große Teamleistung» seiner Mannschaft.

Für die Magic war es der erste Sieg nach vier Niederlagen in Serie. Dabei musste Orlando auch in Sacramento auf mehrere Stammspieler verzichten, neben Paolo Banchero, Jalen Suggs und Jonathan Isaac fehlte auch Tristan da Silva verletzt.

Boston gewinnt Topspiel in Philadelphia

Das Topspiel der Eastern Conference gewannen die Boston Celtics bei den Philadelphia 76ers mit 123:101. Paul George glänzte bei seiner Rückkehr nach Philadelphia mit 36 Punkten gegen das prominent besetzte Team um LeBron James, Joel Embiid und Jaylen Brown.

Brown hatte bis zum Sommer zehn erfolgreiche Jahre in Boston gespielt und war im Tausch für George nach Philadelphia gewechselt. Gegen sein langjähriges Team erlebte Brown einen schwierigen Abend, hatte früh Foulprobleme und kam nur auf 13 Punkte.

Oklahoma verliert in Portland

Eine Niederlage nach zuvor vier Siegen in Serie kassierten die Oklahoma City Thunder. Das Team um Starspieler Shai Gilgeous-Alexander und Center Isaiah Hartenstein unterlag bei den Portland Trail Blazers mit 103:123. Hartenstein erzielte sieben Punkte und kam auf neun Rebounds und fünf Assists.