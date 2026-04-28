Die Orlando Magic stehen im Osten vor einer großen NBA-Überraschung. Doch im ersten Matchball-Spiel gegen Detroit dürfte ein deutscher Star fehlen.

Orlando (dpa) – Der Einsatz des deutschen Basketballstars Franz Wagner im fünften Playoff-Spiel der Orlando Magic gegen die Detroit Pistons ist aufgrund einer Verletzung fraglich. Eine am Dienstag durchgeführte MRT-Untersuchung habe ergeben, dass sich der Forward in Spiel vier eine Zerrung der rechten Wade zugezogen hat. Das teilte die NBA-Franchise mit. Ob Wagner in der deutschen Nacht zu Donnerstag auflaufen kann, hänge davon ab, «wie er auf die Behandlung anspricht».

In der Best-of-Seven-Serie führen die Magic mit 3:1, ein weiterer Sieg würde dem Team um Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva das Weiterkommen bescheren. Das wäre angesichts der Hauptrunden-Leistungen eine Überraschung.