Erstmals in seiner NBA-Karriere gewinnt Victor Wembanyama eine Playoff-Serie in der NBA - und die San Antonio Spurs stehen im Halbfinale der Western Conference. Die Celtics straucheln dagegen.

San Antonio (dpa) – Die San Antonio Spurs sind als zweites NBA-Team in die nächste Runde der Playoffs eingezogen. Im fünften Spiel der Serie gegen die Portland Trail Blazers holten die Spurs durch ein 114:95 den notwendigen vierten Sieg. Neben dem Team um Star-Spieler Victor Wembanyama steht bereits auch der Titelverteidiger im Halbfinale der Western Conference. Die Oklahoma City Thunder hatten sich in nur vier Spielen gegen die Phoenix Suns durchgesetzt.

In San Antonio war Wembanyama mit 17 Punkten, 14 Rebounds und 6 Blocks der dominante Spieler, wurde nach Punkten aber noch von seinem Teamkollegen De'Aaron Fox übertroffen, der auf 21 Zähler kam. Bester Werfer der Partie war Deni Avdija von den Trail Blazers mit 22 Punkten. Für die Spurs geht es in der nächsten Runde entweder gegen die Denver Nuggets oder die Minnesota Timberwolves. Die Timberwolves führen in der Serie 3:1.

11:28 – Celtics im Schlussviertel klar unterlegen

Zuvor hatten die Boston Celtics die erste Gelegenheit auf den Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference verpasst. Im TD Garden in Boston gab es eine 97:113-Niederlage gegen die Philadelphia 76ers – obwohl die Gastgeber nach drei Vierteln der Partie noch 86:85 geführt hatten. Die 76ers entschieden die letzten zwölf Minuten der Begegnung mit 28:11 aber klar zu ihren Gunsten und verkürzten nach Siegen auf 2:3. Joel Embiid kam als bester Werfer der Partie auf 33 Zähler, Tyrese Maxey auf 25 Punkte.

Knicks gewinnen erneut klar gegen Hawks

Wie die Celtics können nun auch die New York Knicks im nächsten Spiel für die Entscheidung sorgen. Gegen die Atlanta Hawks gab es ein erneut souveränes 126:97, nach Siegen führen die Knicks jetzt 3:2. Jalen Brunson kam auf starke 39 Punkte für New York, die am Ende die Ersatzspieler aufs Parkett schicken konnten. So stand auch der Deutsche Ariel Hukporti für drei Minuten auf dem Feld und vergab in dieser Zeit zwei Freiwürfe.