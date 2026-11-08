Die Orlando Magic kommen in dieser NBA-Saison überhaupt nicht in Schwung. Gegen die Golden State Warriors erzwingt das Team um zwei Europameister die Verlängerung, doch am Ende jubelt ein anderer.

San Francisco (dpa) – Starke Leistungen der Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan Da Silva haben den Orlando Magic nicht zum Sieg gegen die Golden State Warriors gereicht. Das NBA-Team aus Florida erzwang mit einem Korb zwei Sekunden vor Schluss zwar die Verlängerung, verlor am Ende aber 119:126 gegen die Mannschaft um Starspieler Stephen Curry. Wagner verbuchte 30 Punkte und verbesserte damit seinen Saisonbestwert, Da Silva kam auf 19 Zähler – doch Currys 41 Punkte erwiesen sich als zu große Hürde.

Für Orlando war es bereits die siebte Niederlage im neunten Spiel der NBA-Saison. Die Warriors stehen dagegen mit sieben Siegen aus zehn Spielen gut da. Besser sind in der Western Conference nur vier Teams: die Los Angeles Lakers an der Spitze, die Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein, die San Antonio Spurs und die Portland Trail Blazers.

Thunder halten Schritt mit Lakers

OKC gewann 114:75 gegen die Washington Wizards und steht damit wie die Lakers bei acht Siegen aus zehn Spielen. Hartenstein kam auf starke 14 Rebounds, traf aber nur einen seiner fünf Würfe und verbuchte lediglich zwei Punkte.

Wie Orlando holten auch die Brooklyn Nets um Weltmeister Moritz Wagner bislang nur zwei Siege aus neun Spielen – denn gegen die Atlanta Hawks kassierten die Nets ein 121:124. Wagner erzielte als Spieler von der Bank neun Punkte in nicht ganz 16 Minuten auf dem Feld.