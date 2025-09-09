Die Türkei bleibt bei der Basketball-EM ungeschlagen. Gegen die schwachen Polen reicht eine durchschnittliche Leistung zum Einzug ins Halbfinale. Dort geht es gegen Griechenland.

Riga (dpa) - Die Türkei und Griechenland haben bei der Basketball-EM in Lettland das Halbfinale erreicht. Die Türkei gewann im Viertelfinale in Riga gegen Polen mit 91:77 (46:32) und bleibt bei der Europameisterschaft damit wie Deutschland ungeschlagen. Für die Türken ist es das erste EM-Halbfinale seit 24 Jahren. Bester Werfer gegen Polen war NBA-Profi Alperen Sengun mit 19 Punkten.

Im Kampf um den Finaleinzug trifft die Mannschaft von Trainer Ergin Ataman am Freitag auf Griechenland. Angeführt von NBA-Star Giannis Antetokounmpo setzten sich die Griechen gegen Litauen mit 87:76 (44:38) durch. Die Litauer wurden von rund 7000 Fans in der Arena von Riga angefeuert, konnten die Heimspielatmosphäre aber nicht nutzen. Antetokounmpo kam auf 29 Punkte.

Weltmeister Deutschland trifft in seinem Viertelfinale an diesem Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic. Zuvor spielen ab 16.00 Uhr die beiden Außenseiter Finnland und Georgien gegeneinander.