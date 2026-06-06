US-Präsident Trump hat seinen Besuch für das dritte Spiel der NBA-Finals zwischen den Knicks und den Spurs angekündigt. Dass die Tickets für Durchschnittsbürger unerschwinglich sind, stört ihn nicht.

New York (dpa) – Als erster amtierender US-Präsident will Donald Trump kommende Woche ein Spiel der NBA-Finals besuchen. Dass Tickets für die Heimspiele der New York Knicks für den Durchschnittsamerikaner kaum erschwinglich sind, stört den Republikaner dabei nicht. Angesprochen darauf, dass das günstigste Ticket für den Madison Square Garden zum Zeitpunkt der Frage 8.000 US-Dollar (rund 6.900 Euro) koste, sagte Trump: «Die können das im Fernsehen anschauen. Das ist halbwegs kostenlos. So läuft es im Leben. Wenn das Team kein großer Erfolg wäre, könnte man einfacher hingehen.»

Die New York Knicks stehen erstmals seit 1999 wieder in den NBA-Finals und haben damit eine Rieseneuphorie in der Stadt ausgelöst. Das Team selbst veranstaltet eine Versteigerung von zwei Sitzplätzen in der ersten Reihe für das erste Heimspiel gegen die San Antonio Spurs in der deutschen Nacht zu Dienstag. Wenige Stunden nach Beginn der Auktion lag das Höchstgebot bereits bei einer halben Million US-Dollar. Gebote können noch bis zum Tag vor dem Spiel abgegeben werden, die Einnahmen sollen einer Stiftung zugutekommen.

Trump hat eine Einladung von Knicks-Besitzer Dolan

Trump hatte einen Besuch bei den Knicks angekündigt. Er habe eine Einladung von Knicks-Teambesitzer James Dolan bekommen, sagte Trump vor Reportern in Washington. «Die Antwort ist ja, er hat mich eingeladen, ich gehe hin.»

Im Blick habe er Spiel drei der Serie am kommenden Montag im Madison Square Garden, er könne sich aber ebenso vorstellen, auch zum vierten Spiel zwei Tage später zu gehen. «Vielleicht mache ich beides», erklärte Trump. Der 79-Jährige ist erklärter Anhänger der New York Knicks.