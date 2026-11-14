Franz Wagner ist in bestechender Form, wieder gelingen ihm in der NBA mindestens 30 Punkte für Orlando. Eine besondere Marke verpasst er denkbar knapp.

Orlando (dpa) – Franz Wagner hat die Orlando Magic mit einer überragenden Leistung zum ersten Heimsieg der NBA-Saison geführt. Beim 107:99 gegen die weiterhin schwachen Milwaukee Bucks verbuchte der Welt- und Europameister 35 Punkte, 12 Vorlagen und 9 Rebounds.

Wagner verpasste damit denkbar knapp das erste Triple Double seiner NBA-Karriere mit zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien. Mit nun vier Partien in Serie mit mindestens 30 Punkten unterstrich der Basketball-Nationalspieler aber auch so seine starke Form.

Im parallel ausgetragenen NBA-Cup war der Sieg bereits der zweite im zweiten Spiel für Orlando, das sich damit Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale des noch immer relativ neuen Pokal-Wettbewerbs machen kann. Zur Gruppe A der Eastern Conference gehören noch die Toronto Raptors, die Brooklyn Nets und die Detroit Pistons. Orlando hat als erstes Team bereits zwei Siege auf dem Konto.

Nationalspieler Tristan Da Silva, der zuletzt wegen einer Verletzung an der Wade zwei Partien verpasst hatte, stand bei seinem Comeback direkt wieder in der Startaufstellung. Er kam auf zwölf Punkte, sechs Rebounds und zwei Vorlagen.