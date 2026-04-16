Nach einer starken Saison in Phoenix geht es für Satou Sabally nach New York. Das hat nun auch ihr neues Team verkündet.

Phoenix/New York (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally wechselt in der nordamerikanischen Profiliga WNBA nach einer Saison bei den Phoenix Mercury zum Top-Team New York Liberty. Das bestätigte nun auch ihr neues Team, nachdem zuvor bereits ihr Agent den Wechsel in US-Medien angekündigt hatte. In New York erhält die 27-Jährige einen Vertrag über mehrere Jahre.

«Die Siegermentalität hier ist unübertroffen, und ich bin total bereit, vom ersten Tag an meinen Beitrag zu leisten», sagte Sabally laut Mitteilung. Sie wolle «alles tun, was nötig ist, um dieser Stadt einen weiteren WNBA-Titel zu bescheren». 2024 gewannen die New York Liberty ihre bislang einzige Meisterschaft.

Sabally war im vorigen Sommer nach fünf Jahren bei den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt. Mit den Mercury erreichte sie erstmals in ihrer WNBA-Karriere das Meisterschaftsfinale, in dem Phoenix allerdings den Las Vegas Aces klar unterlag. Sabally spielte eine starke Saison, war beste Korbjägerin ihres Teams und wurde zum dritten Mal ins All-Star-Team gewählt.

Schwester Nyara wechselt zu neuem Team

In New York wird Sabally neben den Topstars Breanna Stewart, Sabrina Ionescu und Jonquel Jones auch mit Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich zusammenspielen. Allerdings nicht mit ihrer Schwester Nyara Sabally. Sie wurde vom neuen Expansionsteam Toronto Tempo ausgewählt.